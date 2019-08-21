رياضة | ميتشو: يمتلك مثلث الفوز بالبطولات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميتشو: يمتلك مثلث الفوز بالبطولات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك، أنه يعيش أفضل أيام حياته بعد التعاقد مع نادي الزمالك لتدريبه وقيادته في الموسم الجديد.

وقال ميتشو في تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم على قناة المحور: الزمالك يمتلك مدرب قوي وجمهور داعم وادارة توفر كل الإمكانيات فسيكون الطريق ممهد للحصول على البطولات بشكل كبير".

يذكر أن الزمالك أعلن رسميا التعاقد مع ميتشو بعد إقالة خالد جلال لخسارته الدوري في الرمق الأخير.