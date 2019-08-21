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رسميا.. الجزائرى سليماني في موناكو معارا من ليستر سيتي
الأربعاء 21 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365
أعلن نادي موناكو الفرنسي عن تعاقده مع الدولى الجزائرى إسلام سليمانى على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من ليستر سيتى الإنجليزى.
وستكون إعارة سليماني، المرتبط بعقد مع ليستر سيتي حتى 2021، مرفقة بخيار شراء عقد اللاعب المتوج أخيرا مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا.
وأنهى سليمانى إجراءات الكشف الطبى فى موناكو، والذى سينتقل إلى صفوفه حتى نهاية الموسم، بعد أن كان الدولى الجزائرى قد لعب الموسم الماضى أيضا معارا إلى فناربخشة التركى.
وكان موناكو قد تعاقد أيضا خلال الصيف الحالى مع المهاجم الفرنسى، وسام بن يدر قادما من إشبيلية، وذلك لتعويض رحيل الكولومبى راداميل فالكاو الذى سينتقل للعب فى الدورى التركى.
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