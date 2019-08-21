شكرا لقرائتكم "حرام عليك" الجملة التى أوقفت سيد عبد الحفيظ فى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح مصدر باتحاد الكرة، سبب قرار لجنة المسابقات بالجبلاية بإيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، لمدة مباراة واحدة عقب لقاء بيراميدز فى كأس مصر.

وروى المصدر ما دار بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، وطارق سامى الحكم الاضافي، خلال مباراة الاهلي وبيراميدز، وقال إن سيد عبد الحفيظ قال للحكم الاضافي: "حرام عليك .. كل مرة تعمل فينا كده!".

كان الأهلى ودع كأس مصر بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدف نظيف، كما قررت إدارة النادى إقالة لاسارتى مدرب الفريق بعد المباراة.