بعثة منتخب الكاراتيه تطير إلى المغرب...

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جدة - عمرو شويل تطير اليوم بعثة منتخب الكاراتيه إلى المغرب ، للمشاركة فى دورة الألعاب الإفريقية التى تستمر حتى 31 اغسطس الجارى

وتشارك البعثة فى البطولة بقائمة تضم كل من أحمد أشرف ، و محمد حمدى ، و يوسف اشرف ، مالك جمعة ، على سيد ، عبد الله ممدوح ، يوسف عماد ، طه طارق ، و مجدى ممدوح ، و على محمد ، و محمد رمضان ، و سارة عاصم ، و تقى هشام ، و اسماء مجدى ، و شهد ايهاب ، و رضوى سيد ، و ياسمين حمدى ، و جيانا فاروق ، و فريال اشرف ، و منة شعبان

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ويرأس البعثة سامح الشبراوى طنطاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد كإداريا للبعثة

يذكر ان البعثة المصرية حققت 8 ميداليات فى البطولة مقسمة إلى 4 ذهبيات و 4 برونزيات ، عن طريق لاعبى منتخب الجودو.