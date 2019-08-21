شكرا لقرائتكم بعثة منتخب الكاراتيه تطير إلى المغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تطير اليوم بعثة منتخب الكاراتيه إلى المغرب ، للمشاركة فى دورة الألعاب الإفريقية التى تستمر حتى 31 اغسطس الجارى
وتشارك البعثة فى البطولة بقائمة تضم كل من أحمد أشرف ، و محمد حمدى ، و يوسف اشرف ، مالك جمعة ، على سيد ، عبد الله ممدوح ، يوسف عماد ، طه طارق ، و مجدى ممدوح ، و على محمد ، و محمد رمضان ، و سارة عاصم ، و تقى هشام ، و اسماء مجدى ، و شهد ايهاب ، و رضوى سيد ، و ياسمين حمدى ، و جيانا فاروق ، و فريال اشرف ، و منة شعبان
ويرأس البعثة سامح الشبراوى طنطاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد كإداريا للبعثة
يذكر ان البعثة المصرية حققت 8 ميداليات فى البطولة مقسمة إلى 4 ذهبيات و 4 برونزيات ، عن طريق لاعبى منتخب الجودو.
كانت هذه تفاصيل خبر بعثة منتخب الكاراتيه تطير إلى المغرب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.