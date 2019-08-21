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اتحاد جدة يقترب من التأهل لدور الـ16 بالبطولة العربية بثلاثية في العهد اللبناني

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اتحاد جدة يقترب من التأهل لدور الـ16 بالبطولة العربية بثلاثية فيالعهد اللبناني

الأربعاء 21 أغسطس 2019

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اتحاد جدة يقترب من التأهل لدور الـ16 بالبطولة العربية بثلاثية في العهد اللبناني

كتب

الخليج 365

حقق فريق اتحاد جدة فوزا عريضا على العهد اللبنانى بثلاثة أهداف مقابل لا شىء، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "الجوهرة المشعة" فى ذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

 

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الأهداف الثلاثة جاءت جميعها فى الشوط الأول، بدأها البرازيلى رومارينيو فى الدقيقة 14، وأضاف المغربى مروان دا كوستا الهدف الثانى من ضربة رأس، واختتم الصربى الكسندر بريوفيتش الأهداف فى الدقيقة 38 بعد جملة فنية رائعة نفذها لاعبو الاتحاد.

 

ويكفى اتحاد جدة الخسارة بفارق هدفين فى لقاء الياب، والذى لم يتحدد موعده حتى الآن بعد أن تأجل موعده الذى كان مقررا يوم 27 أغسطس الجارى إلى موعد لاحق.

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