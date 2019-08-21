شكرا لقرائتكم منتخب تنس الطاولة يبدأ منافساته فى بطولة دورة الألعاب الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يبدأ منتخب تنس الطاولة اليوم الأربعاء منافسات فى بطولة دورة الالعاب الافريقية التى تقام بالمغرب وتستمر حتى 31 اغسطس الجارى .
ويشارك منتخب الطاولة فى البطولة ببعثة مكونة من 10 لاعبين، مقسمين إلى 5 أولاد، و5 بنات، وضمت القائمة : عمر عصر، خالد عصر، أحمد صالح، محمد البيلى، ومحمود أشرف حلمى، على سمتوى السيدات، وفيما يخص منتخب الرجال تم اختيار دينا مشرف، وفرح عبد العزيز، ويسرا حلمى، وريم العراقى، بالإضافة إلى مريم الهضيبى .
كانت القرعة قد أسفرت عن وقوع منتخب الرجال في المجموعة الثانية مع الكونغو الديمقراطية وإريتريا، بينما وقع منتخب السيدات في المجموعة الأولى مع المغرب وكينيا، وتقام المنافسات اليوم الأربعاء.
الجدير بالذكر أن دورة الألعاب الإفريقية مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في تنس الطاولة لمنافسات الفرق فقط ، حيث أن تأهيل الفردي من بطولات العالم.
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