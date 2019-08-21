شكرا لقرائتكم محمود الخطيب يعقد جلسه مع لجنة التخطيط للكرة لحسم المدرب الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي خلال الساعات المقبلة أجتماعاً مع لجنة التخطيط للكرة بالنادي من أجل مناقشة تطورات ملف المدرب الجديد للفريق الذى سيتم التعاقد معه خلال الأيام المقبلة خلفاً للأورجوياني مارتن لاسارتي.

كانت لجنة التخطيط للكرة بالاهلي والت يتراسها الدكتور طه إسماعيل وتضم في عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو قد عقد، اجتماعاً، ظهر أمس، الثلاثاء، لبحث اختيار المدير الفني الجديد للأهلي الذي سيتولى مقاليد الأمور خلال الفترة المقبلة.

وقامت اللجنة باستعراض السيرة الذاتية لأكثر من 30 مديرًا فنيًا أجنبيًا من مدارس كروية مختلفة على مستوى العالم، وبدأت في اختيار الخمسة الأفضل وفقًا للمعايير التى وضعتها بما يتماشى مع أهداف الأهلي وطموحات جماهيره المحلية والقارية.

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ومن المنتظر أن تقوم لجنة التخطيط للكرة، التي لا تزال في حالة انعقاد مستمر بمناقشة بعض السير الذاتية الأخرى في اجتماعاتها المقبلة حتى تتمكن من توفير بدائل متميزة

وتجتمع اللجنة مع رئيس النادي في غضون الـ48 ساعة المقبلة لعرض ملف مِنْ وقع عليهم الاختيار من المديرين الفنيين المرشحين قبل بدء التفاوض معهم.

كان الأهلي قد قرر إقالة مارتن لاسارتي عقب الخروج من كأس مصر بالخسارة من بيراميدز السبت الماضي بهدف نظيف في دور الـ16 للكأس.