شكرا لقرائتكم تعرف على التشكيل الكامل للجهاز الفنى لنادى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ الصربي ميتشو المدير الفني الجديد لفريق الزمالك، إدارة النادى الابيض بضم مواطنه دوسان ستيانوفيتش في منصب المدرب العام، بالإضافة إلى مومير كيريتش في منصب مدرب حراس المرمى.

وأصبح التشكيل الكامل للجهاز الفني للزمالك مكون من ميلوتين سريدوفيتش ميتو مديرا فنيا و دوسان ستيانوفيتش مساعدا له و مومير كيريتش مدربا لحراس المرمى و أيمن عبد العزيز مدربا وأحمد عبد الرؤوف مدربا مساعدا و اليوناني انطونيو مدربا للأحمال.