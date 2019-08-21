شكرا لقرائتكم صداع شيفو يجبر عبد الله جمعة على الرحيل من الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ عبد الله جمعة ظهير أيسر نادى الزمالك التفكير فى الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد تعاقد الفريق مع محمد عبد الشافى المحترف فى الدورى السعودى.

وتحدث عبد الله معة مع ألجهاز الفنى الجديد للزمالك بقيادة الصربى ميتشو عن مخاوفه من الجلوس على دكة بدلاء الفريق بعد اتمام التعاقد مع شيفو خاصة وأن الخبرات الدولية تصب لصالح الأخيرة مما يعنى تقلص فرص مشاركة جمعة فى المباريات.

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واقنع أحد أفراد الجهاز الفنى اللاعب بالبقاء حتى الانتقالات الشتوية المقبلة وتحديد مصيره بعد ذلك، موضحاً له أن المدرب سيجرى عملية تدوير بين اللاعبين وسيكون له فرصة كبيرة فى المشاركة غير أن فريق بحجم الزمالك يحتاج لآكثر من لاعب مميز فى كل مركز فى ظل المنافسة على أكثر من بطولة فى الموسم الواحد.

وأستسلم عبد الله جمعة لرغبة مدربه وارجأ قرار الرحيل حتى ينتظر مصيره من المشاركة فى ظل وجود عبد الشافى، خاصة أن المدرب قد يشركه فى مركز الجناح أو لاعب الوسط وهى أدوار يجيدها اللاعب حيث قم بها خلال فترة انضمامه للنادى المصرى تحت قيادة حسام حسن.