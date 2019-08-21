شكرا لقرائتكم وزارة الشباب والرياضة ترفع قيمة مكافأة أبطال اليد الى 150 ألف جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفعت وزارة الشباب والرياضة قيمة مكافأة أبطال اليد الحاصلين على لقب كأس العالم لناشئين كرة اليد بعد التتويج بالبطولة للمرة الأولى فى تاريخ مصر الى 150 ألف جنيه بدلا من 112 ألف ونصف.

Advertisements

وحصل منتخب ناشئين اليد على لقب كأس العالم بالفوز على المانيا مؤخرا بنتيجة 32 /28 ..شهد مشوار منتخب اليد فى رحلة الصعود إلى النهائى تحقيق الفوز فى 7 لقاءات بدءًا من الدور الأول، الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16، ويحقق فوزا مستحقا على أيسلندا بنتيجة 35 /31 قبل الفوز على البرتغال 41 /36 فى نصف النهائى.

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.