رئيس اتحاد الكرة المصري: لست في خصومة مع الأهلي

محمد البنهاوي



قال عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة المؤقت، إنه ليس في خصومة مع الأهلي، وإن بعض التغريدات والتدوينات التي كتبها في السابق، بها تأتي "على سبيل الدعابة فقط".

وأشار الجنايني في تصريحات تليفزيونية، إلى أن عدلي القيعي مستشار التسويق بالأهلي، صديق شخصي له، و"أهلاوي متعصب، ومع ذلك تم تعيينه في اتحاد الكرة من قبل، فالمهم أن يكون هناك فصل بين التشجيع والعمل".

وأكد الجنايني، أن مهمته تتلخص في إصلاح حال الكرة المصرية خلال الفترة التي سيقضيها، وسيكون من ضمن أولوياته تعديل لائحة الاتحاد.

وشدد على أن الجهاز الفني الجديد للمنتخب المصري، سيكون وطنيًا، وعلى مستوى عال، لتحقيق طموحات الجماهير.