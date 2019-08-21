بعد رئاسته لاتحاد الكرة.. الجنايني يوضح مناوشاته مع جماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي ستدير الاتحاد المصري لكرة القدم، أن المناوشات التي تحدث مع جماهير الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد "دعابة"، مشيرا الى أنه لديه الكثير من الأصدقاء ممن ينتمون للنادي الأهلي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد اعتمد مؤخرا تعيين الجنايني رئيسا للجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، في وجود جمال محمد علي نائبا، وعضوية محمد فضل وأحمد عبدالله وسحر عبدالحق.

وقال الجنايني في تصريحات لبرنامج "مساء الأنوار" عبر قناة "النيل للرياضة" "ما أقوم به مجرد دعابة مع أصدقائي الأهلاوية، نحن أصدقاء وهناك محبة بيننا، لا يجب أن يتم تصوير الأمر بما هو أكبر من ذلك".

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وتابع "عدلي القيعي هو صديق شخصي ودائما ما نتبادل الرسائل والمكالمات الهاتفية وسبق له العمل في اتحاد الكرة وهو رجل أهلاوي، لكن في النهاية هناك فصل في العمل، ورئيس النادي الأهلي محمود الخطيب أول من تواجد في حفل زفاف نجلي".

واستمر "نستهدف تصحيح مسار الكرة المصرية، لدينا مهمة محددة، وهناك أولويات، لكن سنعمل على تطبيق العدالة وفقا للوائح والقوانين، لن نكيل بمكيالين، العدالة لجميع الأندية هذا ما نريده".

وأضاف "تعديل اللائحة من ضمن الأولويات التي سنعمل عليها، سنعمل بإسم مصر، قبل أن أكون منتميا لنادي الزمالك، فأنا مصري، لدينا مهام إدارية واضحة، أسعى للنجاح، لم اعتاد الفشل من قبل في حياتي".

واختتم "من الملفات الساخنة التي سنعمل عليها فور أول اجتماع للجنة ملف المدير الفني لمنتخب مصر، يجب أن يكون هناك جهاز فني وطني محترم على أعلى مستوى في الفترة المقبلة، اطالب جميع من يعمل في المنظومة الرياضية بدعم اللجنة الخماسية".