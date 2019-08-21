"دائم مكايدة جماهير الأهلي".. القيعي يعقب على تعيين الجنايني رئيسًا لاتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:

أكد عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، دائم مكايدة جماهير الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد اعتمد مؤخرا تعيين الجنايني رئيسا للجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، في وجود جمال محمد علي نائبا، وعضوية محمد فضل وأحمد عبدالله وسحر عبدالحق.

وقال عدلي القيعي في تصريحات لبرنامج "مساء الأنوار" عبر قناة "النيل للرياضة" تعليقا على اللجنة الخماسية برئاسة الجنايني "ربنا يستر ويسهل".

وتابع "رئيس اللجنة الخماسية لا ينتمي لنادي الزمالك مثل محمد عبدالسلام رئيس المقاصة، لكنه رجل دائم مكايدة جماهير الأهلي على مواقع التواصل الإجتماعي".

Advertisements

وواصل "الأن هو في موضع مسؤولية وبالتالي قد يتغير الوضع، أنتظر مشاهدة الجانب الإداري الذي لم نشاهده من قبل، أتمنى التوفيق له في المهمة وأن ينجح في تصحيح مسار الكرة المصرية".

وتحدث عدلي القيعي عن بيان النادي الأهلي الأخير بشأن التحكيم قائلا "هناك من يحصل على حقوقه بالصوت العالي والتهديد، وهناك من يلجأ للطرق الشرعية، نحن نستهدف ضبط الوسط الرياضي، نريد مناخ جيد للعمل".

وأضاف "عندما نجد أن هناك أخطاء متكررة من الحكام فطبيعي أن نشعر بوجود تربص بالأهلي، الأخطاء في اتجاه واحد طوال المباراة، وأيضا في مباريات سابقة أمام نفس المنافس، جهاد جريشة نفسه تسبب في أزمات بـ5 مباريات للفريق".

وشدد "الأهلي لجأ لاتحاد الكرة من أجل ايجاد حلول، الأخطاء التحكيمية أمرا طبيعيا، لكن التكرار قد يجعلنا نشعر بالتربص، لا يجب الترويج بأن اخطاء الحكام جزء من متعة كرة القدم، لا يوجد متعة بالظلم".

وصرح "الحكم الخامس شاهد واقعة حسين الشحات في مباراة بيراميدز ولم يتدخل ليبلغ جهاد جريشة باحتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي، لماذا لا يوجد محاسبة للحكام مثل ما يحدث في كل دول العالم، هل نحن ملائكة والأخرون بشر".