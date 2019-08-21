حوار.. إيهاب أمين يتحدث عن مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه.. و"أغلى لاعب في تاريخ كرة السلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار ـ مصطفى الجريتلي:

صاحب توقيع إيهاب أمين، لاعب سبورتينج السكندري لصالح النادي الأهلي بعد عودته من فترة احترافه بدوري الجامعات الأمريكي حالة من الجدل خاصة مع وجود نادي الزمالك في سباق المتفاوضين لضمه ولكنه كان قد حدد وجهته لذا لم يشغل باله بأي شيء سوى الالتحاق بفريقه الجديد.

اليوم الثلاثاء أعلن النادي الأهلي تعاقده رسميًا مع إيهاب أمين، كأغلى لاعب في تاريخ كرة السلة بمصر، يلا كورة أجرى حوارًا مطولاً مع اللاعب صاحب الـ 24 عامًا وإلى نص الإسئلة:

الصفقة أصبحت رسمية اليوم وشاركت بمران الأهلي.. كيف ترى ذلك؟

اليوم هو يوم مهم جدًا بالنسبة لي سعيد برؤية زملائي في الفريق؛ حيث أعرف الكثير منهم مثل إبراهيم الجمال والسلعاوي الذي لعب معي بصفوف المنتخب فهو جيلي.

ماذا عن استقبال الفريق والنادي لك؟

كان ممزيًا الكل يرحب بك داخل الأهلي وكأنها عائلتك.

نبدأ من بداية المفاوضات.. وكيف كانت تسير الأمور التعاقدية؟

عدت لمصر في فترة إجازة وكنت عائدًا مرة أخرى فلدي معسكر مع فريقي؛ استعدادًا للموسم المقبل ولكن فور عودتي تفاوض معي فريقي الأصلي سبورتينج الذي يمتلك حقوق رعاية لي للبقاء واللعب باسمه ثم فاوضني الزمالك وبعده الاتحاد ثم الأهلي.

تحدث معي كابتن أشرف توفيق، المدير الفني للأهلي وكذلك الجارحي وكانا من أسباب انتقالي ولكن باقي الأحاديث من قبل مسؤولي الأهلي وعدلي القيعي وباقي الأندية كانت معي أخي فهو من يتولى أموري التعاقدية.

الزمالك والاتحاد ناديان لهما تاريخهما لماذا لما تختارهما في البداية؟

بالطبع ولكن في الأمور التعاقدية لا تنتهي الصفقة بأول عرض بل تنتظر جميع العروض وتدرسها من الجوانب الفنية والإدارية والمادية ومن قبلها من سيكون مُدربك وتختار الأنسب لك.

يُقال أن عرض الزمالك المادي كان أعلى من الأهلي.. فلماذا فضلت الأخير؟

لا أعلم الكثير عن الأمور التفاوضية فكما أخبرت أركز فقط على المحافظة على مستوايا الفني ولكنني أعلنت رغبتي باللعب لصفوف الأهلي وحُسم الأمر وكان عرضه في النهاية هو الأكبر وكذلك في حق الرعاية فدفع مبلغ 3 ملايين جنيه.

هل تأثرت بالأحاديث التي صاحب الصفقة؟

هي أمور كانت بين إدارات أندية ولكن أنا وقعت على عقد مع النادي الأهلي وحصلوا على استغناء من قبل نادي سبورتينج لذا لم يكن لدي مشكلة في الأمر بل أركز على مستوايا وما سأقدمه خلال الفترة المقبلة.

أنت الآن أغلى لاعب في تاريخ لُعبة السلة بمصر.. هل يمثل ذلك ضغطًا عليك؟

هو أمر يجعلني أشغر بالفخر ولكن أي لاعب يريد تحقيق البطولات أو يوجد في نادي يُحقق البطولات يكون عليه ضغط للمحافظة على ذلك وإسعاد الجماهير.

- سعيد لكوني أغلى لاعب ولكن سعادتي الأكبر تكون في تقديم الأداء الفني المميز وحصد البطولات لذا دعنا نرى ماذا سيحدث الموسم المقبل.

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دعنا نعود للبدايات.. لماذا كرة السلة وليست القدم وأين بدأت؟

كنت ألعب كرة القدم كأي طفل وأنا صغير حتى أن مدربي كرة القدم في نادي سبورتنيج كانوا يطالبوني بالإنضمام لفريقهم.

ولكن دعني أوضح لك أن أسرتي جعلتني أمارس العديد من الرياضات منذ بلوغي عامي السادس حتى أحببت السلة فكنت أصغر لاعب مع سبورتينج في الفريق الأول 17 سنة وفزت معهم في أول موسم بـ 3 بطولات: الدوري، كأس والمرتبط.

ماذا عن المنتخب؟

لعبت مع منتخب الناشئين تحت 16سنة ـ وهو أصغر منتخب قد نضم له ـ ثم منتخب 18 وكنت حينها أنا ولاعب أخر من الزمالك مواليد 94 وتم تصعيدهم للفريق ثم لعبت مع المنتخب الأول ببطولة أفريقيا 2015.

مع المنتخب حصلت في بطولة أفريقيا تحت 16 سنة على جائزة أفضل لاعب وصانع ألعاب ونفس الأمر مع منتخب 18 سنة ومع المنتخب الأول حصلنا على المركز الخامس في بطولة أفريقيا.

كيف جاء انتقالك لدوري الجامعات الأمريكي؟

بعد حصولي على جائزة أفضل لاعب في بطولة أفريقيا مع منتخب 18 سنة وصلتني عدة عروض من جامعات فأخترت الاحتراف في الخارج فهو الأفضل لي.

البعض عن سماعه دوري الجامعات يظن أنه ضعيفًا؟

ربما لعدم متابعتهم للعبة ولكنه أحد أقوى الدوريات في العالم ويُنفق عليه الملايين والكثير من لاعبي NPA واليورو ليج هم لاعبين لعبوا بدوري الجامعات الأمريكي.

والحمدلله ظهرت بصورة جيدة وحصلت على العديد من الألقاب وكان لدي فرصة للاستمرار بالخارج ولكنني فضلت العودة للأهلي.

من مثلك الأعلى في كرة السلة؟

لاعب أرجنتيني مانو جينوبيلي كنت أشاهد مقاطع فيديو له وأنا صغير وشاهدته وهو يكبر ويتدرج حتى اعتزل الموسم الماضي فطريقة لعبي تشبه وكذلك الجسم.

رسالتك لجمهور الأهلي؟

أطلب من جمهور الأهلي مساندتنا كعادتهم وإن شاء الله الدوري يكون بحضور جماهير ونكون جميعًا (في ظهر بعض) لحصد البطولات وإسعاد الجميع سويًا.