سمير عثمان: لم يتم إيقاف جهاد جريشة بسبب مباراة الأهلي وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

نفى سمير عثمان، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري ما يتردد عن إيقاف جهاد جريشة، على خلفية الاعتراضات على قراراته التحكيمية في لقاء الأهلي وبيراميدز.

الأهلي خرج عبر بيان رسمي عقب مباراتهم أمام بيراميدز في مباراتهم بكأس مصر ينتقد الأخطاء التحكيمية خلال المباراة التي انتهت بخروجهم من البطولة بهدف نظيف.

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وأضاف عثمان ـ خلال مداخلة أُجريت معه ببرنامج اللعيب مساء اليوم الثلاثاء ـ :"لست مُجبرًا على تصحيح ما يتم تناوله على لساني بصورة خاطئة".

وأوضح رئيس لجنة الحكام أنه لن يستعين بحكام أجانب بنفس العدد الذي شهدته المواسم الماضية طالما الحكام مجيدين كعادتهم.

وأتم عثمان حديثه بالإشارة إلى أنه سيُعلن اسم 25 حكمًا لإدارة مباريات الموسم المقبل 2019/2020 من بطولة الدوري وسيترك 10 اسماء دون أن يُعلنها حتى يترك فرصة للحكام في الدرجة الأولى لبذل أقصى ما لديهم للظهور في الممتاز.