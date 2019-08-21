جمال علي: "فيفا" اختارني تقديراً لخبراتي.. ومعايير تحدد مدرب المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد جمال محمد علي نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن اختياره جاء بناءً على خبراته ودراساته السابقة.

وفي تصريحات لقناة "صدى البلد" قال جمال محمد علي:"اتخذ الفيفا قراراً بتعيني ضمن اللجنة، وأشكره على هذه الثقة التي جاءت بعد عرض سيرتي الذاتية".

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تعيين لجنة خماسية برئاسة عمرو الجنايني ونائبه جمال محمد علي، وعضوية محمد فضل وسحر عبد الحق وأحمد عبد الله.

وأضاف جمال محمد علي:"كنت من المعارضين لتولي المدير التنفيذي للاتحاد مهمة إدارته بعد استقالة الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالكامل منذ البداية".

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وتابع جمال:"أشرف على رسائل كثيرة في الماجستير والدكتوراه في كرة القدم، من بينها تابعة للاتحاد الدولي، أعمل في كرة القدم منذ سنوات طويلة وأصبحت ملماً بكل الجوانب التي تجعلني أشعر بكل جوانب اللعبة".

وواصل علي:"سأطبق اللائحة على نفسي أولاً، حيث أنه لا يمكن لي الجمع بين منصبين، ولذلك سأستقيل صباحاً من منصبي كرئيس لنادي الشبان المسلمين".

وعن مدرب المنتخب قال علي :"لا خلاف على تعيين جهاز فني مصري، التاريخ يقول أن كل إنجازات مصر كانت مع مدربين مصريين في بطولات إفريقيا باستثناء بطولة 1986".

وأنهى علي:"لدينا معايير تحدد اختيار المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، من أهمها الشهادات التدريبية العلمية الحاصل عليها، والطموح المستقبلي".