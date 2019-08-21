زيدان يعترف: لا أريد نيمار في ريال مدريد

كشفت صحيفة «آس» النقاب، عن أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يعارض بشدة فكرة انضمام النجم البرازيلي نيماردا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان إلى «الملكي»، وقالت الصحيفة إنه في ظل الصعوبات المالية التي تواجه برشلونة، فيما يتعلق بهذه الصفقة، فضلاً عن العلاقات الفاترة بين «البارسا» والنادي الباريسي، فإن الريال يعتبر هو البديل المناسب جداً والمقنع بالنسبة للاستعانة بخدمات نجم «السامبا».

ولكن الصحيفة استدركت قائلة: زيدان حذر إدارة «الميرينجي»، وأبلغها صراحة أنه ضد إتمام هذه الصفقة في حال فشل مفاوضات برشلونة وسان جيرمان، وقال إنه ليس بحاجة إلى نيمار، نظراً لرغبة اللاعب في العودة إلى فريقه السابق.

وأوضحت الصحيفة أن اتصالات الريال مع النادي الباريسي غير رسمية، وأنها مجرد إعلان نوايا وجس نبض للجانب الفرنسي، ولفت انتباهه إلى أن الريال جاهز في حالة فشل التوصل إلى اتفاق مع برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر قد يتطور ويتقدم الريال بعرض محترم قبل نهاية «الميركاتو الصيفي» الحالي 2 سبتمبر المقبل، وهو الحديث الذي لم يعجب زيدان على حد قول الصحيفة، ودفعه إلى الإعلان صراحة عن موقفه من ضم اللاعب، واختتمت الصحيفة تقريرها بقولها: حتى الآن مازال موقف الريال من «عملية نيمار» هو مجرد موقف «المراقب»!

وفي سياق مختلف، أبدى زيدان حزنه وأسفه الشديدين لإصابة نجمه الجديد البلجيكي إيدن هازارد قبل ساعات من مشاركته في مباراة الجولة الأولى للدوري الإسباني «الليجا» ضد سلتا فيجو، والتي انتهت بفوز الريال 3 – 1، وقال في تصريحات صحفية: إنني حزين للغاية، إنه سوء حظ بالغ أن يصاب هازارد قبل أول مباراة رسمية للفريق، وكنت أتمنى بشدة مشاركته فيها.