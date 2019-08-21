جنتان العسكري تضيف فضية لبعثة مصر في البلياردو بالألعاب الإفريقية

نجحت اللاعبة المصرية جنتان العسكري في إضافة ميدالية فضية جديدة لرصيد بعثة مصر المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب، في إطار منافسات البلياردو. المغرب، في إطار منافسات البلياردو. وحققت اللاعبة الميدالية الفضية في البطولة بعدما قدمت مستويات قوية خلال المنافسات. قوية خلال المنافسات. ورفعت بعثة مصر رصيدها في الدورة الإفريقية إلى ١٠ ميداليات حتى الآن في صدارة الترتيب العام، بواقع ٥ ذهبيات وفضية وحيدة و٤ ميداليات برونزية.

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