الإسماعيلي ينتظر رد سموحة بشأن محمود معاذ قبل الدخول في مفاوضات مع حسين السيد

ينتظر مجلس إدارة النادي الاسماعيلي رد إدارة سموحة بشأن ضم ظهير أيسر الفريق محمود معاذ لدعم صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكد مصدر داخل الإسماعيلي في تصريحات خاصة ل"الوفد" ان في حالة رفض سموحة لعرض الدراويش يتجه النادي للدخول في مفاوضات مع حسين السيد الذي استبعده

الأهلي عن قائمة الفريق، وأشار مصدر مقرب من اللاعب انه يرغب في الانضمام للقلعة الصفراء.

ويبحث الإسماعيلي عن تدعيم مركز الظهير الأيسر بالفريق الاول قبل انطلاق الموسم الجديد، وغلق القيد المحلي.