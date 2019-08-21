ينتظر مجلس إدارة النادي الاسماعيلي رد إدارة سموحة بشأن ضم ظهير أيسر الفريق محمود معاذ لدعم صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.
وأكد مصدر داخل الإسماعيلي في تصريحات خاصة ل"الوفد" ان في حالة رفض سموحة لعرض الدراويش يتجه النادي للدخول في مفاوضات مع حسين السيد الذي استبعدهالأهلي عن قائمة الفريق، وأشار مصدر مقرب من اللاعب انه يرغب في الانضمام للقلعة الصفراء.
ويبحث الإسماعيلي عن تدعيم مركز الظهير الأيسر بالفريق الاول قبل انطلاق الموسم الجديد، وغلق القيد المحلي.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي ينتظر رد سموحة بشأن محمود معاذ قبل الدخول في مفاوضات مع حسين السيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.