اتحاد السلة يعلن نتيجة قرعة منتخب الرجال والسيدات المشاركة بدورة الألعاب الأفريقية

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن نتيجة قرعة منتخب مصر ٣×٣ تحت ٢٣ سنة المشاركة في بطولة دورة الألعاب الافريقية الثانية عشر بالمغرب. ووقع منتخب الرجال في مجموعة تضم مصر ومدغشقر والمغرب وكينيا وغينيا، بينما تضم مجموعة منتخب السيدات كلا من مصر والكونغو وغينيا الاستوائية . بينما تضم مجموعة منتخب السيدات كلا من مصر والكونغو وغينيا الاستوائية . ويمثل منتخب مصر رجال كلًا من باسم الليثي وكريم موسى وسراج الدين علي ومحمد طه، تحت قيادة فنية للمدير الفني محمد سمير. ومحمد طه، تحت قيادة فنية للمدير الفني محمد سمير. أما منتخب مصر للسيدات فيمثله كلًا من "فرح عمرو وندى جاسر ورنا عبد الظاهر ومرام مختار" تحت قيادة فنية للمدير الفني هيثم عيد. ومن المقرر أن تقام البطولة في الفترة من 21 لـ 25 أغسطس الجاري.

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