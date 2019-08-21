"حرام عليك" وراء إيقاف مدير الكرة في الأهلي

علمت "الوفد"، سبب إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، بعد مباراة الفريق الأحمر أمام بيراميدز في ربع نهائي كأس مصر. كأس مصر. وبحسب المصادر، فإن عبد الحفيظ توجه للحكم الإضافي وقال له بالحرف الواحد: "حرام عليك، كل مرة تعمل فينا كده". الواحد: "حرام عليك، كل مرة تعمل فينا كده". وكان الأهلي خسر من بيراميدز بهدف دون رد سجله إيريك تراوري، ليودع المارد الأحمر كأس مصر من دور الـ16.

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