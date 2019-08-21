من هو زوران ماميتش المدير الفني المحتمل للأهلي؟

اقترب المدير الفني زوران ماميتش كرواتي الجنسية من تولي القيادة الفنية لفريق الكرة بالنادي الأهلي خلفاً للأورجوياني مارتن لاسارتي، الذي اقيل من منصبه.

وتقدم بوابة الوفد السيرة الذاتية للمدرب.

بدأ مسيرته التدريبة في أكتوبر 2013 حينما تولى نادي دينامو زغرب حيث كان أخيه زدرافوك مامتيش رئيس النادي، قدم في موسمه الأول مستويات جيدة في الدوير

الاوروبي، كما نجح في تأهيل فريقه لصعود لدوري أبطال اوروبا في موسم 2015-2016، وقد حقق الانتصار مع فريقه على أرسنال بنتيجة 2-1على أرضه لكن بالرغم من ذلك ودع البطولة بعدما حل في المركز الثالث واتجه إلى الدوري الأوروبي.

ثم انتقال في صيف 2016 لتدريب

النصر السعودي، بدأ موسمه بشكل جيد مع العالمي أفضل نتيجة يتذكرها له المشجعين هي الفوز على الهلال في نصف نهائي كأس ولي العهد، ثم بعد ذلك تمت إقالته.

ثم انتقل إلى العين الإماراتي وبقى هناك 18 شهرًا قدم مستويات مقبولة مع الفريق الإماراتي، كما حصد دوري الخليج العربي بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه.

أخيرًا انتقل إلى نادي الهلال السعودي ولم يبق كثيرًا بسبب تعرضه لهزيمة بخماسية نظيفة أمام التعاون.