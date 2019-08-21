شاهد.. حمد الزوي يخرج عن صمته ويكشف السبب وراء فسخ تعاقدة مع الإسماعيلي

كشف الظهير الأيسر حمد الزوي السبب وراء فسخ تعاقدة مع الإسماعيلي بعد شهر من التعاقد.
ونشر الزوي عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائلا :"توضيح هام بالنسبة لم تم تداوله عبر السوشيال ميديا بان النادي الاسماعيلي استغني عني لأسباب فنيه فهذا لم يحدث".
وأضاف قائلاً :"الحقيقة انني كنت علي ذمة نادي انبي حتي الان بدونعلمي نظراً لالغاء مسابقة ٩٧ علي مستوى الجمهورية والاستغناء الكامل عن اللاعبين ".
وواصل الزوي قائلاً :"فوجئت بان مدير الكورة بنادي أنبي يحدثني انني ما زالت علي قوة انبي ولا يحق لي الانتقال الا من خلال نادي انبي وطالبني بالعودة للفريق البترولي ".
وأكد قائلاً :"أبلغت مدير الكورة بالاسماعيلي بذالك اما بخصوص ما تداولته الميديا بأن هناك من طالبني بعمولة من الاسماعيلي فهذا غير حقيقي بالمرة ".
وتقدم بالشكر قائلاً :"اشكر النادي الاسماعيلي ادارة وجمهور علي فترة تواجدي معهم واتمني لهم كل التوفيق باْذن الله حمد الزوى".
وكان أعلن النادي الإسماعيلي بالأمس فسخ تعاقدة مع اللاعب عقب شهر من الانضمام مشيرا ان السبب يرجع لأسباب فنيه.
ويستعد الدراويش لخوض منافسات الموسم الجديد بجانب البطولة العربية وكأس مصر.
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