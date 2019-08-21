رفع مكافأت أبطال العالم لليد

قرر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رفع مكافأت فوز منتخب مصر اليد للناشئين تحت 19 عامًا ببطولة العالم لليد إلى 150 ألف جنيه بدلًا من 112 ألف جنيه. ببطولة العالم لليد إلى 150 ألف جنيه بدلًا من 112 ألف جنيه. وكان منتخب اليد توج بمونديال العالم الذي أقيم بمقدونيا، لأول مرة في تاريخه عقب الفوز على المنتخب الألماني في النهائي.

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