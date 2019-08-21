محمد فضل الله: قرار فيفا بتعيين لجنة مؤقتة لاتحاد الكرة انتهاك صريح للسيادة الوطنية للجمعية العمومية

أكد الدكتور محمد فضل خبير اللوائح والتشريعات الرياضية أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا المتعلق بتعيين لجنة مؤقتة لمدة عام لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم خلفا للمجلس المستقيل جاء مخالفا للنظام الأساسي لاتحاد الكرة، ومخالفا للائحة الاتحاد الدولي نفسه ، وأيضا مخالفا للمثياق الأولمبي ، ويعد انتهاكا صريحا للسيادة الوطنية للجمعية العمومية وسلطتها.

وكشف فضل الله في تصريحات للوفد أن الفيفا لا يملك حق تعيين لجنة وفق المادة 17 من لائحة النظام الأساسي التي تم تعديلها بعد ذلك في المادة 19 والتي تؤكد على عدم الاعتراف

بأي لجنة معينة أو أي قرار صادر من اللجنة المعينة من قبل الاتحادات الوطنية التي تدير كرة القدم.وأضاف أنه ليس من حق أي اتحاد دولي أن يتخطى السيادة الوطنية ، حيث أن هذا القرار خالف لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة والتي لا يوجد بها ما يسمح بالتعيين وهذه اللائحة معتمدة من الفيفا نفسه فكيف يخالفها الآن ، إضافة إلى أن المادة 25 من الميثاق الأولمبي تمنع الاتحادات الدولية من تخطي سلطة الجمعيات العمومية، والتي هي في الأصل صاحبة القرار في مثل هذه الأمور.وأعرب فضل الله عن اندهاشه من تصرف الفيفا بهذا الشكل والذي لم يسبق أن حدث في أي مكان في العالم.وأتم بأن قرار الفيفا بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد الكرة لن يتم تفعيله إلا بموافقة الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل في هذا الأمر، وأنه في حالة رفض الجمعية العمومية أو اعتراضها فإنه يحق لها التقدم بشكوى إلى مركز التحكيم وإيقاف القرار.وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا "، قد اخطر اتحاد الكرة، اليوم بوصول مندوب غدا للقاهرة للاجتماع مع اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة، والتي تضم عمرو الجنايني رئيسا وجمال محمد علي نائبا وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق ومحمد فضل.