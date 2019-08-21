إسلام سليماني يقترب من الانضمام إلى موناكو

اقترب النجم الجزائر اسلام سليماني من من الانضمام الي صفوف موناكو الفرنسي لمدة موسم واحد علي سبيل الاعارة. وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية ان سليماني يخضع للكشف الطبي فى موناكو والذي سوف ينضم الي صفوف علي سبيل الاعارة لنهاية الموسم . الاعارة لنهاية الموسم . وكان ليستر سيتي الموسم الماضي اعارة نجمه إلى فناربخشة التركى، ويمتد عقد الاعب مع ليستر سيتي حتي حتى صيف 2021.

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