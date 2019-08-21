رياضة | أمير عزمي يكشف أول من أقترح مركز عبدالله جمعة الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير عزمي يكشف أول من أقترح مركز عبدالله جمعة الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أمير عزمي مجاهد، المدرب المساعد السابق لنادي الزمالك، أنه إقترح على جروس الدفع بعبد الله جمعة كظهير أيسر وذلك عقب اصابة بهاء مجدي.3

وقال أمير خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : كنا نستعد لمواجهة سمنود بكأس مصر، وبهاء مجدي كان مصابا واحمد فتوح كان بمعسكر المنتخب الأوليمبي.