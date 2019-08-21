رياضة | أمير عزمي يكشف أول من أقترح مركز عبدالله جمعة الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير عزمي يكشف أول من أقترح مركز عبدالله جمعة الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد أمير عزمي مجاهد، المدرب المساعد السابق لنادي الزمالك، أنه إقترح على جروس الدفع بعبد الله جمعة كظهير أيسر وذلك عقب اصابة بهاء مجدي.3
وقال أمير خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : كنا نستعد لمواجهة سمنود بكأس مصر، وبهاء مجدي كان مصابا واحمد فتوح كان بمعسكر المنتخب الأوليمبي.
واردف : جروس كان ينوي الدفع بحازم امام في مركز الظهير الايسر ولكني اقترحت عليه الدفع بعبد الله جمعة في هذا المركز.
واتم كلماته : اكد لي جروس انه كان يفكر في ذلك، وبالفعل حصل جمعة على فرصة في هذا المركز واصبح اكثر تمكناً.