رياضة | مفاجأة.. نجم برشلونة على أعتاب يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نجم برشلونة على أعتاب يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن يوفنتوس مهتم بالتعاقد مع الأوروجواياني لويس سواريز نجم برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن يوفنتوس يسعى لتطبيق خطة ثلاثية الاتجاه في الميركاتو الصيفي، حيث سيرحل نجنه باولو ديبالا إلى باريس سان جيرمان مقابل الحصول على البرازيلي نيمار وبعدها سيتم التوجه للتعاقد مع لويس سواريز نجم برشلونة.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس كان في مدينة برشلونة بالأمس وناقش مع مسئولي البارسا عدة ملفات أبرزها استعدادهم لبيع سواريز.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن سواريز لم يظهر من ضمن قائمة المطلوبين في صفوف يوفنتوس لكن البيانكونيري أعلن في مناسبات سابقة أن الأمور المالية لن تكون عائقًا فيما يتعلق بتلبية احتياجات الفريق كما حدث سابقًا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم من ريال مدريد.