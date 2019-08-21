رياضة | الشباب والرياضة تعلن عن رفع قيمة مكافأة منتخب اليد .. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشباب والرياضة تعلن عن رفع قيمة مكافأة منتخب اليد .. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، عن رفع قيمة مكافآت منتخب الناشئين الحاصل مؤخرا على بطولة كأس العالم بمقدونيا، وتم رفع قيمة المكافأة من ١١٢.٥٠٠ إلى ١٥٠ الف جنيه.

وبذلك يصل إجمالي المكافآت ٢ مليون و٧٠٠ الف جنيه، للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، بخلاف التبرعات الرسمية التي تلقتها الوزارة اليوم من شركات القطاع الخاص بإجمالي مبلغ ٨٠٠ الف جنيه.

يأتي ذلك تقديرا للإنجاز التاريخي الكبير الذي تحقق على أيدى شباب مصر بحصولهم على بطولة العالم للناشئين في كرة اليد بمقدونيا ، ومثالا يحتذى به لأبطال مصر الرياضيين في مختلف الالعاب.