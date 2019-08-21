رياضة | كارتيرون لـ"الخليج 365 الرياضي": ترشيح مورينيو لتدريب الأهلى" مزحة" ويكشف موقفه من العودة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون لـ"الخليج 365 الرياضي": ترشيح مورينيو لتدريب الأهلى" مزحة" ويكشف موقفه من العودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد باتريس كارتيرون المدير الفنى الحالى لنادى الرجاء المغربي والسابق للنادى الأهلى، أنه لم يتواصل معه أى شخص للعودة لتدريب الفريق الأحمر مرة أخرى بعد رحيل المدير الفنى الأوروجويانى مارتن لاسارتى عن تدريب الأحمر عقب الهزيمة فى مباراة دور الـ16 من بطولة كأس مصر من فريق بيراميدز بهدف دون رد.

وقال كارتيرون في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي": لم يتحدث معى أحد من النادى الأهلى للعودة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وعن تصريحه بخصوص ترشيحه للمدير الفنى لمانشستر يونايتد الإنجليزي وتشيلسي وانتر ميلان البرتغالى جوزيه مورينيو لقيادة الأهلى، قال :" هذه مزحة بالطبع لأن مورينيو الأن حر بلا نادى".

وعن تعيين محمد يوسف مديراً فنياً مؤقتاً للنادى الأهلى، قال :" محمد يوسف مدرب جيد وصديق شخصي لى".