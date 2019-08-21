رياضة | محمود عثمان يكشف حقيقة الاستعانة بحكام أجانب ويعلق على إيقاف جريشة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود عثمان يكشف حقيقة الاستعانة بحكام أجانب ويعلق على إيقاف جريشة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سمير محمود عثمان رئيس لجنة التحكيم باتحاد الكرة بأنه سيتم تقليل الاستعانة بالحكام الأجانب في الموسم المقبل ونفى إيقاف الحكم جهاد جريشة.

وقال عثمان في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر : "طبقت العدالة بين الحكام وهدفنا إخراج حكمين أو 3 حكام وترشيحهم للحصول على الشارة الدولية".

وأضاف :"سنخوض الدوري الجديد ب 35 حكم، عبارة عن 25 حكم مسمى والعشرة الباقيين صاعدين من الدوري الدرجة الثانية".

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وتابع :"سنستعين بالحكام الأجانب في المباريات الهامة أو الحاسمة والموسم الماضي خاض 104 حكم مباريات الدوري ولن يكون هذا الرقم في الموسم المقبل".

وأردف قائلا :"سنستعين بالحكم الخامس حتى يتم تطبيق تقنية الفار VAR ولم يتم إيقاف جهاد أبو جريشه ولست ملزم بتكذيب الأنباء الخاطئة".

واختتم عثمان تصريحاته قائلاً :"عملي في الإعلام لا يمنعني من آداء عملي لأني أقوم بتحليل الآداء ولا أميل لأي نادي".