رياضة | لوزانو ينضم إلى نابولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوزانو ينضم إلى نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سافر الدولي المكسيكي هيرفينغ لوزانو اليوم الثلاثاء للعاصمة لإيطالية روما من أجل الخضوع لكشف الطبي تمهيدا للانضمام لنابولي قادماً من أيندهوفن الهولندي.

ووصل لوزانو لمطار ليوناردو دا فينشي، منتصف اليوم، حيث كان في انتظاره عشرات من رابطة مشجعي "الآتزوري"، حسبما جاء في مقاطع الفيديو المتداولة عبر الإنترنت.

وسيجري صاحب الـ24 عاماً الكشف الطبي داخل أحد المراكز الطبية في روما، وفي حالة تخطيه بنجاح سيوقع مباشرة على عقود انتقاله لوصيف بطل إيطاليا تحت إمرة المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي.

واختير لوزانو من قبل الإدارة الفنية لنابولي من أجل تدعيم مركز الجناح، ليصبح ثاني تدعيمات الفريق بعد المدافع اليوناني كونستاس مانولاس الذي انضم من روما مقابل 36 مليون يورو.

وحتى موعد الإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة، تتكهن التقارير الصحفية بأن إدارة نابولي ستدفع 42 مليون يورو لأيندهوفن، ليصبح بذلك الصفقة الأغلى في تاريخ النادي بعد الأرجنتيني جونزالو إيجواين الذي جاء في 2013 من ريال مدريد مقابل 37 مليون يورو.

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وبدأ اللاعب المكسيكي مسيرته مع نادي باتشوكا في 2013 ، وعلى مدار 4 مواسم خاض معه 149 مباراة سجل خلالها 43 هدفا، وتوج معه بلقبي المرحلة الختامية للدوري (كلاوسورا) في 2016، وبطولة الكونكاكاف (2016-17).

ثم حط الدولي المكسيكي الرحال بعد ذلك إلى أوروبا عبر بوابة أيندهوفن الذي ارتدى قميصه على مدار 3 مواسم، حيث شارك في 79 مباراة وسجل 40 هدفاً، وقاده للتتويج بلقب الدوري في موسم (2017-18).

ويستعد نابولي لافتتاح شريط مباريات الموسم في "السيري آ" السبت المقبل خارج الديار أمام فيورنتينا على ملعب أرتيميو فرانكي.