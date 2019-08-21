رياضة | المدير الفنى لبنى سويف يوضح حقيقة رحيل خماسي الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المدير الفنى لبنى سويف يوضح حقيقة رحيل خماسي الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الخليج 365 الرياضى على استيضاح حقيقة رحيل عدد من لاعبي بنى سويف عن الفريق خلال الفترة الحالية خاصة بعد عدم اعتماد الجهاز الفنى للفريق على بعض اللاعبين ودخول آخرين بحسابات الأندية الأخرى

وكشف حسن موسى المدير الفني لفريق بني سويف عن موقف الخماسي محمد على صادق ومصطفى صلاح ' بلية ' وعرفه شعبان ومحمد عوض الله واسلام صلاح .

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وقال موسي :" أنه تقرر إعار الثنائى محمد عوض الله الظهير الأيسر للفريق بجانب عرفه شعبان لاعب خط الوسط".

وأضاف قائلا :" فيما يخص إسلام صلاح ظهير أيسر الفريق فقد تم الاتفاق على تحقيق استفادة مالية من إعارته أو بيعه لأحد الأندية .

واختتم تصريحاته :" مصطفى صلاح ومحمد على صادق مهاجمى الفريق مستمران بالفريق حتى الآن، ولا يوجد خلاف بينى وبين أى لاعب".