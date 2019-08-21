رياضة | برشلونة يؤكد على تعاقده مع نيمار بـ "فيديو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يؤكد على تعاقده مع نيمار بـ "فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، على اقتراب نادي برشلونة الإسباني بشدة من حسم التعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، من باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الصيف الحالي.

وبحسب ما ذكرته إذاعة "Rac1" الإسبانية - الكتالونية، فإنه من يوم 8 أغسطس الماضي، جهز برشلونة فيديو مدته دقيقة و20 ثانية لـ نيمار بـ قميص برشلونة من أجل الحمله الاعلامية وسيتم نشره حين التوقيع مع اللاعب بشكل نهائي.