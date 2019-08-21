رياضة | أول الراحلين عن الزمالك في عهد المدرب الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول الراحلين عن الزمالك في عهد المدرب الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب أيمن حفني لاعب وسط الفريق الأول بنادي الزمالك الرحيل عن القلعة البيضاء بحثاً عن فرصة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واستقر جهاز الكرة بنادي الزمالك على إعارة أيمن حفني خاصة بعدما تعاقد النادي مع صفقات جديدة وقوية في الخط الأمامي وهو ما سيجعل فرصة اللاعب صعبة بالفترة القادمة