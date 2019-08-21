رياضة | نجم برشلونة باقِ بنسبة 1000%!

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أكد وكيل أعمال الفرنسي عثمان ديمبلي أن موكله لا يفكر مطلقاً في الرحيل عن برشلونة الإسباني هذا الصيف.

وقال موسى سيسوكو وكيل أعمال ديمبلي في بيان له أن اللاعب سيبقى في برشلونة "بنسبة 1000%".

وأضاف "ديمبلي لا يخطط للرحيل عن برشلونة مطلقا، يشعر بالسعادة في النادي، ويعتزم البقاء لفترة طويلة".

وأشار "ديمبلي مقتنع بالبقاء رغم العروض التي تلقاها من أندية أوروبية كبرى، هو بالفعل في أكبر نادي على الاطلاق".