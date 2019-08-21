رياضة | برشلونة يقترب بشدة من التعاقد مع نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يقترب بشدة من التعاقد مع نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكد نادي برشلونة الإسباني، على اقترابه بشدة من حسم التعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، من باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الصيف الحالي.

وبحسب ما ذكرته إذاعة "Rac1" الإسبانية، فإنه من يوم 8 أغسطس الماضي، جهز برشلونة فيديو مدته دقيقة و20 ثانية لـ نيمار بـ قميص برشلونة من أجل الحمله الاعلامية وسيتم نشره حين التوقيع مع اللاعب بشكل نهائي.

ويسعي برشلونة بقوة لحسم صفقة نيمار نجم باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لترميم خط هجومه الذي يعاني الكثير من المشاكل.