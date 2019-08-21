رياضة | جمال محمد علي يتحدث عن التحديات داخل لجنة إدارة اتحاد الكرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال محمد علي يتحدث عن التحديات داخل لجنة إدارة اتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جمال محمد علي نائب رئيس لجنة اتحاد الكرة إنه بدأ مهمته في الجبلاية من الأن ، مشيراً إلى أن اللجنة التي تم تعيينها لمدة عام وليس لها حق الترشح في الانتخابات القادمة.

وأوضح جمال محمد علي في تصريحات خاصة أن ملف المسابقات والمنتخبات وانتظام الدوري من أهم أولويات عمله داخل اللجنة في الفترة القادمة.

وتابع:: ستواجه غداً إلى مقر اتحاد الكرة من أجل الترتيب مع زملائي للعمل في لجنة اتحاد من أجل الظهور بشكل جيد خاصة فيما يخص المسابقة المحلية والمنتخب الأول الذي عانى الفترة الماضية من كم أزمات لا حصر لها".

وأشار إلى أنه لن يتأخر في تطويع خبراته من أجل تطوير والنهوض بالكرة المصرية في المستقبل.