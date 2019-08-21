الامارات | اتحاد الكرة يحفز منتخب الشباب قبل السفر إلى فلسطين

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحفز منتخب الشباب قبل السفر إلى فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الأمين العام لاتحاد كرة القدم، محمد عبدالله هزام الظاهري، حرص الاتحاد على مشاركة منتخبات المراحل السنية في البطولات الرسمية والودية، بهدف إكساب اللاعبين مزيداً من الخبرة والاحتكاك مع منتخبات وفرق مختلفة، مشيراً إلى مشاركة منتخب الشباب مواليد 2001، في بطولة غرب آسيا التي ستنطلق في فلسطين غداً، وتستمر حتى 30 أغسطس الجاري، بمشاركة ستة منتخبات، وتُعتبر فرصة مثالية للأبيض نحو التحضير للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً، التي ستقام في نوفمبر المقبل.

وحرص الأمين العام لاتحاد الكرة على الوجود في ملعب ذياب عوانة أمس، حيث الحصة التدريبية الأخيرة لأبيض الشباب قبل السفر إلى فلسطين، والتقى أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين، متمنياً لهم التوفيق في البطولة.

وحث بن هزام اللاعبين على الظهور المشرف في البطولة وتمثيل الكرة الإماراتية خير تمثيل، مشيداً بالدور الذي لعبه الجهاز الفني والإداري في تهيئة اللاعبين للبطولة، من خلال المعسكر الذي أقيم في سلوفينيا، والذي خاض خلاله المنتخب عدداً من المباريات الودية مع منتخبات وفرق أوروبية.

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وكانت بعثة المنتخب وصلت إلى العاصمة الأردنية عمان، أمس، قبل التوجه إلى فلسطين، حيث كان في استقبالها بالمطار ممثلو اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، ومسؤولو اللجنة المنظمة للبطولة.

وتضم بعثة المنتخب وفداً مكوناً من أعضاء الجهاز الفني والإداري، و23 لاعباً هم: سيف عبيد الزعابي، ياسر حسن البلوشي (اتحاد كلباء)، فهد بدر طارش (الإمارات)، سلطان عمر الزعابي (بني ياس)، راكان وليد صالح، زايد سلطان الزعابي، مبارك أحمد سالم، محمد عبدالله الوافي، نواف سالم الحارثي، هزاع سبيت خاطر، وأحمد محمود الحمادي (الجزيرة)، مايد علي الطنيجي (الرمس)، حارب عبدالله سهيل، حمدان حميد حسن، خليفة يوسف عتيق، عبدالرحمن عادل محمد، عبدالعزيز محمد البلوشي، ومحمد عيسى جاسم (شباب الأهلي دبي)، وعيسى خلفان الحراصي (العين)، وحمد عبدالله المقبالي (الفجيرة )، ومحمد عبدالرحمن إبراهيم (النصر)، وراشد عبدالله مال الله، وعبدالله حمد المنهالي (الوحدة).

يذكر أن قرعة البطولة ستسحب اليوم، حيث سيتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى مجموعتين بحيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي، فيما يلعب صاحبا المركز الثالث مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

• بطولة غرب آسيا تحضير للتصفيات المؤهلة للنهائيات القارية «تحت 19 عاماً».