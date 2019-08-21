الامارات | الإصابة تبعد ديمبيلي عن برشلونة 5 أسابيع

شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تبعد ديمبيلي عن برشلونة 5 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى برشلونة الإسباني ضربة قاسية بعد ساعات معدودة على إعلانه إعارة لاعب الوسط البرازيلي فيليبي كوتينيو، لبايرن ميونيخ الألماني، وذلك بإصابة جناحه الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي سيغيب عن الملاعب خمسة أسابيع، بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني، أول من أمس. وقال برشلونة الذي استهل حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري الإسباني، بخسارته أمام أتلتيك بلباو صفر-1، إن الفحوص الطبية التي أجريت لعثمان ديمبيلي، كشفت عن شدٍّ في العضلة ذات الرأسين للفخذ اليسرى، مضيفاً أن من المتوقع أن يغيب الفرنسي نتيجة ذلك قرابة خمسة أسابيع.

وأصيب ديمبيلي خلال مباراة، الجمعة الماضي، في الباسك، ولن يعود إلى فريقه قبل نهاية سبتمبر المقبل، ما سيحرمه أيضاً المشاركة مع المنتخب الفرنسي في مباراتيه المقررتين الشهر المقبل ضد ألبانيا وأندورا في التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2020.

وسبق للفرنسي أن عانى الإصابة ذاتها في مايو الماضي، وقد انضم إلى لائحة المصابين في النادي الكاتالوني، بينهم المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، الذي أصيب الجمعة في ربلة ساقه اليسرى، وسيبتعد عن الملاعب لخمسة أسابيع. كما يفتقد برشلونة نجمه المطلق الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي أصيب في ربلة ساقه خلال حصته التمرينية الأولى بعد العودة من العطلة الصيفية في الخامس من أغسطس الجاري، وابتعد عنه من حينها.