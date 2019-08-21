الامارات | الوصل يحسن ضيافة الهلال السوداني بثنائية ليما وصالح

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يحسن ضيافة الهلال السوداني بثنائية ليما وصالح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الوصل فوزاً مهماً على الهلال السوداني بهدفين دون رد، أمس، على استاد الوصل في زعبيل، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ليضع «الإمبراطور» قدماً في دور الـ16، إذ بات يكفيه التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف واحد في لقاء الإياب، الذي سيقام بالخرطوم في 20 الجاري.

شهدت المباراة مشاركة ستة لاعبين للمرة الأولى مع «الفهود»، وهم حارس المرمى: محمد البيرق، وحبوش صالح، وأربعة لاعبين أجانب، هم البرازيلي ويلتون سواريز والإكوادوري فيرناندو غايبور، والبرازيلي لوكاس غالفاو والبرازيلي ناثان فيليبي، بينما ضمت التشكيلة التي بدأ بها المدرب الروماني، لورينت ريجيكامب، عبدالرحمن علي وخميس إسماعيل وعبدالرحمن صالح وعلي صالح وفابيو ليما.

سيطر «الإمبراطور» على وسط الملعب، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة محققة لإحراز الهدف الأول، كان أبرزها انفراد تام من البرازيلي فابيو ليما بعد مرور ثلاث دقائق، عندما استلم ليما كرة داخل منطقة الجزاء وانفرد بالمرمى، لكنه سدد الكرة ضعيفة في يد الحارس يونس الطيب، بينما سدد الإكوادوري غايبور كرة خطرة تصدى لها أيضاً الحارس، والأمر نفسه من البرازيلي سواريز الذي لعب كرة خطرة أخرجها دفاع «الأزرق».

ورغم ارتفاع درجة الحرارة، ظهر الثنائي الجديد لـ«الأصفر»، غايبور وناثان فيليبي، بمستوى جيد، إذ قام اللاعب الإكوادوري بجهد كبير في قيادة خط الهجوم، وتمرير أكثر من كرة خطرة إلى فابيو ليما وويلتون سواريز، كما أدى فيليبي دوراً تكتيكياً مهماً في الجهة اليمنى، بينما كاد علي صالح يحرز الهدف الأول من هجمة منظمة قادها ليما ومررها إلى صالح الذي سدد كرة قوية أخرجها حارس الهلال.

في المقابل، أظهر فابيو ليما مهارته في التسديد من الركلات الحرة الثابتة، عندما سدّد كرة جميلة خدعت حارس مرمى الهلال، وارتدت من القائم (29)، إذ عادت الكرة مرة أخرى إلى اللاعب البرازيلي الذي حصل على ركلة حرة أخرى، نفذها بطريقة رائعة دخلت المرمى محرزاً الهدف الأول لـ«الفهود» في الدقيقة 30.

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تراجع أداء الوصل بعد الهدف الذي أحرزه ليما، بينما نشط الهلال السوداني، عن طريق انطلاقات فارس مأمون ووليد بخيت، لكن دون الوصول إلى مرمى محمد البيرق، بينما كاد «الإمبراطور» يضيف الهدف الثاني من هجمة جميلة، قادها فابيو ليما وفيرناندو غايبور، لكن الأخير انفرد بالمرمى، ومرّر الكرة إلى دفاع الهلال بدلاً من التسديد في المرمى.

وفي الشوط الثاني بدأ الوصل بقوة، وألغى الحكم هدفاً بداعي التسلل، أحرزه عبدالرحمن علي من كرة لعبها فابيو ليما، قبل أن يهدر ليما أخطر فرص اللقاء من هجمة مرتدة قادها ويلتون سواريز، الذي مرر كرة جميلة خلف الدفاع إلى ليما، الذي انفرد بالمرمى وراوغ الحارس يونس الطيب، وسدد الكرة في المرمى، لكن دفاع الهلال أنقذ الكرة قبل أن تدخل المرمى (50).

من جهته، دخل الهلال السوداني أجواء اللقاء، وهدّد مرمى الوصل عن طريق الكرات الطويلة خلف دفاع «الفهود»، وأهدر أبوعاقلة عبدالله أخطر فرص «الأزرق»، عندما تلقى كرة داخل منطقة الجزاء، وانفرد بالمرمى، لكنه سدد الكرة فوق العارضة (59)، وأهدر بعدها نزار حامد كرة مشابهة من انفراد تام بالمرمى، لكن عبدالرحمن علي أنقذ الكرة قبل أن تشكل خطورة على المرمى (62).

وأجرى المدرب الروماني، لورينت ريجيكامب، التبديل الأول للوصل، بنزول فارس خليل بدلاً من عبدالرحمن صالح، الذي تعرض لإصابة ولم يتمكن من استكمال المباراة، ثم دخل سالم العزيزي بدلاً من البرازيلي ناثان فيليبي، بينما ردّ الهلال السوداني بإجراء التبديل الأول بنزول محمد بلعويدات بدلاً من مؤمن عصام.

وفي الدقيقة 80 أضاف علي صالح الهدف الثاني للوصل من مجهود فردي رائع، بعدما راوغ الدفاع وسدد كرة رائعة في المرمى، بينما أهدر ويلتون سواريز فرصة إضافة الهدف الثالث، لتنتهي المباراة بفوز «الفهود» بهدفين دون رد.

• المباراة شهدت مشاركة ستة لاعبين ارتدوا القميص «الأصفر» للمرة الأولى.