الامارات | سولسكاير يرفض لوم بوغبا على التفريط بفوز «الشياطين»

شكرا لقرائتكم خبر عن سولسكاير يرفض لوم بوغبا على التفريط بفوز «الشياطين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض مدرب مانشستر يونايتد، النرويجي أولي غونار سولسكاير، لوم لاعبه الدولي الفرنسي بول بوغبا، لإهداره ركلة جزاء كانت كفيلة بإهداء الفوز لفريقه على حساب مضيفه ولفرهامبتون، وذلك في ختام مباريات المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، أول من أمس.

وأهدر بوغبا ركلة الجزاء التي تسبب فيها بنفسه، بعدما عرقله كونور كودي، عندما كان التعادل الإيجابي 1-1 سيد الموقف بين الفريقين، حيث نجح الحارس البرتغالي روي باتريسيو في صد الكرة، وفوت على فريق «الشياطين الحمر» فرصة تحقيق فوزه الثاني توالياً، بعدما كان اكتسح على أرضه في الافتتاح تشلسي برباعية نظيفة.

وحرم اللاعب الفرنسي فريقه اعتلاء صدارة الدوري للمرة الأولى منذ 695 يوماً، بحسب صحيفة «ليكيب الفرنسية». وكان بوغبا الذي أهدر ركلته الرابعة منذ بداية الموسم المنصرم، طلب من زميله المهاجم ماركوس راشفورد أن يسدد بنفسه ركلة الجزاء، على الرغم من أن الأخير نجح في ترجمة ركلة جزاء إلى هدف في مرمى تشلسي الأسبوع الماضي.

وعلق سولسكاير على هذه الحادثة بالقول «الاثنان اخترتهما لتنفيذ ركلات الجزاء، والأمر عائد لهما للاختيار بينهما»، مضيفاً «في بعض الأحيان يشعر اللاعبون بثقة للتسديد، وبوغبا سجل لنا الكثير من ركلات الجزاء، لكن قام (الاثنين الماضي) روي باتريسيو بصدة رائعة».

وأضاف «امتلك الاثنان الثقة. أحب اللاعبين الذين يتمتعون بالثقة والشعور أن بإمكانه فعل ذلك».

ولم تمر هذه الحادثة مرور الكرام بالنسبة إلى قائد يونايتد السابق ومحلل شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية غاري نيفيل، إذ أصر على ضرورة أن يحل سولسكاير هذه المعضلة قبل المباراة المقبلة لفريقه.

ورأى نيفيل أنه يتوجب على الفريق «اتخاذ القرار بشأن من ينفذ ركلة الجزاء داخل غرف تبديل الملابس.. الأمر محرج». وتابع «إنها ركلة جزاء لمانشستر يونايتد، وليست سحب يانصيب، أو مباراة للصغار على ملعب للمدرسة». وختم «سجل راشفورد الأسبوع الماضي، وأخذ على عاتقه ركلة الجزاء. ولكن لم نشعر بوجود قائد، وهناك شيء غير صحيح». في المقابل، كشف راشفورد أن بوغبا طلب منه تنفيذ ركلة الجزاء، وهو وافق على ذلك. وشرح المهاجم الإنجليزي ما حصل قائلاً «أراد بول (بوغبا) تنفيذ الركلة، الأمر بهذه السهولة. أي لاعب بإمكانه أن يهدر ركلة جزاء، وقد سجل لنا العديد منها، ومن الطبيعي أن يهدر واحدة». وتابع في إشارة إلى هدفه من علامة الجزاء أمام تشلسي «نفذت ركلة جزاء ناجحة الأسبوع الماضي، لذا لا توجد أي مشكلة بالنسبة لي في أن يسدد (بوغبا) ركلة هذا الأسبوع»، مضيفاً «للأسف انه لم يتمكن من التسجيل، لكنه لا يلام، انه عمل الفريق، ونتطلع إلى المباراة المقبلة».

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ورأى سولسكاير أن فريقه قدم «اداء ناضجاً في الشوط الأول. لكننا تراجعنا في الشوط الثاني. نحن نتطور، ونحن فريق شاب سيتعلم، وقد تعلمنا اليوم على أرض الملعب». وتابع «ربما حصل ولفرهامبتون على الهدف الذي يستحقه. أعتقد أننا سيطرنا مجدداً، وكان بإمكاننا الفوز». من ناحية أخرى، رفض سولسكاير استبعاد إمكانية مغادرة المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيس قبل إقفال فترة الانتقالات الصيفية في القارة الأوروبية، علماً أن الأخير ارتبط اسمه بانتقال محتمل إلى إنتر ميلان الإيطالي وغاب عن مباراة فريقه أمام ولفرهامبتون.

مانشستر يونايتد يشعر بالاشمئزاز بعد الإساءة إلى النجم الفرنسي

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أمس، أنه «يدين بشدة» توجيه الإساءة العنصرية للاعبه بول بوغبا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أهدر اللاعب الفرنسي ضربة جزاء، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع وولفرهامبتون 1-1، أول من أمس، في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر نادي مانشستر يونايتد في بيان أنه يشعر بالاشمئزاز إزاء الإساءة للاعب.

وأضاف في البيان «الأفراد الذين أبدوا تلك الآراء (المسيئة) لا يمثلون قيم نادينا الكبير، ومن الجيد أن نرى الغالبية العظمى من جماهيرنا تدين هذه التصرفات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً». وتابع «مانشستر يونايتد لا يتسامح على الإطلاق إزاء أي من أشكال العنصرية أو التمييز، ودائماً ما يلتزم بتعهداته للتصدي لذلك». وأضاف «سنعمل على تحديد هوية القلة المتورطة في تلك الإساءات لنتخذ الإجراءات الصارمة تجاههم. كما نشجع شركات وسائل التواصل الاجتماعي على اتخاذ إجراءاتها إزاء هذه الحالات». لندن - د.ب.أ

غاري نيفيل:

• «إنها ركلة جزاء لمانشستر يونايتد، وليست سحب يانصيب».