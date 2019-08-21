الامارات | فوز الذيد على البلاستيك المصري ودياً

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الذيد على البلاستيك المصري ودياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق الذيد على فريق البلاستيك المصري بهدف دون مقابل سجله اللاعب خليفة القايدي في الدقيقة الاولى للمباراة الودية التي أقيمت ضمن معسكر نادي الذيد الخارجي الذي يقيمه في مصر، ضمن استعداداته للموسم المقبل لأندية الدرجة الأولى.

وقال مدرب الذيد محمد العجماني لـ«الإمارات اليوم»: «إن الفريق سيخوض ثلاث مباريات أخرى تجمعه التجربة الثانية أمام المقاولون العرب في 22 الشهر الجاري، وانبي المصري في 27 منه، ويختتم الذيد مبارياته بمواجهة الإنتاج الحربي في 31 من الشهر الجاري».

وأضاف: «ظهرت المباراة أمام فريق البلاستيك بشكل فني جيد وقد تم إشراك غالبية اللاعبين، ونتطلع لمزيد من الاستفادة في المباريات المقبلة».