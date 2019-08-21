الامارات | أبيض الشباب يخسر أمام عُمان في «خليجي السلة»

شكرا لقرائتكم خبر عن أبيض الشباب يخسر أمام عُمان في «خليجي السلة» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر المنتخب الوطني لكرة السلة للشباب، أول من أمس، أمام منتخب عُمان، بفارق ست نقاط وبنتيجة 56-62، في المباراة التي جمعتهما في افتتاح النسخة الـ17 من بطولة الخليجية للمنتخبات تحت 18 عاماً، المقامة في ضيافة العاصمة البحرينية المنامة، حتى 25 الشهر الجاري، والمؤهلة إلى كأس آسيا 2020.
ويمثل المنتخب 12 لاعباً من أندية الدولة، وهم: يوسف وسيم وراشد سيف وهزاع عمر، ويوسف سيد ووليد خالد وخالد خميس من نادي الشارقة، وصالح إبراهيم وسيف أحمد من نادي الوحدة، وعبدالله أحمد وعبدالعزيز خليفة من نادي الوصل، وعبدالله خالد من نادي بني ياس، وحسين إبراهيم من نادي النصر، ويتولى الإدارة الفنية للمنتخب المدرب السوري همام كركوكلي.
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