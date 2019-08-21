الامارات | خوري: النصر تغيّر.. وسينافس في كل البطولات

شكرا لقرائتكم خبر عن خوري: النصر تغيّر.. وسينافس في كل البطولات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر، أحمد خوري، أن «العميد» مرَّ بأسوأ موسم له منذ فترة كبيرة، خرج فيها من جميع المنافسات والبطولات التي شارك بها، بعدما صادف الفريق سوء توفيق كبيراً، خصوصاً بداية الموسم الماضي، رغم أن المراقبين توقعوا منافسته في لقب دوري الخليج العربي، إذ تلقى أربع هزائم متتالية في بداية البطولة، لتبدأ المشكلات ولم تنتهِ إلا مع ختام الموسم، مشيراً إلى أن ما قام به مجلس الإدارة في الموسم الحالي يدعو للتفاؤل بأن النصر سيكون مختلفاً.

وقال أحمد خوري، في تصريحات صحافية أمس: «عانينا الموسم الماضي كثيراً، وخرجنا من كل البطولات، وتأثر النادي بشكل كامل بسبب عدم توفيق فريق الكرة، لكن هذا يحدث دائماً في كرة القدم، لذلك كان التغيير صعباً وفي وقت قصير جداً وشاملاً، سواء في مجلس الإدارة أو الأجهزة الفنية واللاعبين، لينتهي موسم خسر فيه النادي أيضاً الكثير من الجماهير».

وأضاف: «تعمد مجلس الإدارة العمل في صمت خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، وللمرة الأولى يخوض الفريق فترة الإعداد كامل العدد بوجود كل اللاعبين الأجانب منذ فترة طويلة، وكانت الاختيارات دقيقة على حسب احتياجات الفريق، سواء في اللاعبين الأجانب أو المواطنين، لكن تغيير 11 لاعباً في الفريق بالتأكيد سيؤثر ويحتاج إلى مزيد من الوقت للتأقلم».

وتابع: «شاهدت الفريق خلال فترة الإعداد الحالية، وبالفعل الفريق تغير كثيراً عن الموسم الماضي، وأتوقع أن يكون النصر مختلفاً عن الموسم الماضي ومنافساً في كل البطولات المحلية التي سيشارك بها، حيث إن العميد لن تكون له أي استحقاقات خارجية الموسم الجديد، ما يعطي فرصة للتركيز في البطولات المحلية والمنافسة فيها».

وعلق خوري على الصفقات الكثيرة التي أبرمتها الأندية بالفترة الأخيرة، قائلاً: «إن فرص كل الأندية متساوية في المنافسة بالدوري».

وتوجه خوري بالشكر إلى قائد الفريق السابق أحمد الياسي، بعد قضاء فترة كبيرة في نادي النصر، كان فيها نموذجاً للاعب الملتزم، وقدم كل ما يستطيع، متمنياً له التوفيق في مشواره المقبل.

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وعن فوز الشارقة بلقب الموسم الماضي، قال خوري: «استحق فريق الشارقة الفوز باللقب عن جدارة، ونجح في هزيمة كل منافسيه، وذلك دافع بالتأكيد لكل الفرق، والنصر منها، لتحقيق لقب الدوري مثل الشارقة».

وعن مشكلات النادي المتعلقة باللاعب الفرنسي كاباي، والمدرب الإيطالي برانديلي، بعد أن أنهى النادي التعاقد معهما، قال خوري: «نسير الآن في الإجراءات القانونية لإنهاء التعاقد معهما، بعدما خالفا عقودهما مع النادي، والآن أمور النادي المادية جيدة جداً، ونحن ملتزمون بالميزانية الصفرية لأندية دبي، وعدم الاعتماد على الدعم الحكومي بداية من عام 2023».

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة أن النادي يعمل، حالياً، في ثلاثة مشروعات استثمارية بقيمة 700 مليون درهم، ستشكل رافداً كبيراً للنادي بمجرد الانتهاء منها.

• ملتزمون بعدم الاعتماد على الدعم الحكومي، بداية من 2023.

• فرص كل الأندية متساوية في المنافسة على الدوري.



• نسير الآن في الإجراءات القانونية مع كاباي وبرانديلي.