شكرا لقرائتكم خبر عن «فورلان» يفتح النار على «كريستيانو رونالدو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح المهاجم الأوروجويانى، دييجو فورلان، نجم مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد السابق، والذى اعتزل كرة القدم مؤخرًا، النار على البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالى، بعدما وصفه بـ«المغرور». وقال فورلان، فى تصريحات أبرزتها صحيفة «ميرور» الإنجليزية، إن رونالدو كان مُعجبًا بنفسه كثيرًا وينظر للمرآة، خلال تواجده داخل غرف الملابس لوقت يصل إلى يوم كامل، على حد وصفه، لكن على الرغم من ذلك لا يشبه ديفيد بيكهام أسطورة مان يونايتد.

وأكد دييجو فورلان أن رونالدو كان شخصًا مغرورًا بنفسه خلال فترة تواجده فى ملعب أولد ترافورد، وذلك لكثرة النظر فى المرآة خلال تواجده فى غرفة خلع الملابس.

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وأضاف النجم الأوروجويانى: «لقد كان رونالدو مجنونًا فى غرفة تبديل الملابس، ليس مثل ديفيد بيكهام أبدًا، أراد رونالدو دائمًا أن يكون بالقرب من المرآة، لقد أمضى يومًا كاملًا وهو ينظر إليها».

يذكر أن فورلان لعب بقميص مانشستر يونايتد لمدة 3 مواسم ولكنه لم يكن يشارك بصفة أساسية، حيث كان بديلًا، ولم يسجل سوى 17 هدفاً فقط، خلال 98 مباراة.

من جهة أخرى، أثار رونالدو سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعى، بعدما ظهر فى إعلان تجارى «مثير». وانتشر مقطع فيديو للنجم البرتغالى عبر موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، وهو يسدد الكرة ثم أخذ يؤدى رقصة غريبة أثارت دهشة المشاهدين. ورقص رونالدو فى الإعلان وهو يمسك بجهاز فى اليد، فى إشارة إلى الشراء من منصة البيع الإلكترونى.