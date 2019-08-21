شكرا لقرائتكم خبر عن «كرنفال عالمى» قبل انطلاق الدورى السعودى للمحترفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - للموسم الثانى على التوالى، سيُطلق اسم ولى العهد السعودى على المسابقة لتقام بمسمى «دورى كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين» طبقًا لما أعلنه الأمير عبدالعزيز بن تركى الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، خلال حفل تدشين الدورى السعودى للموسم الجديد والذى أقيم، الأحد الماضى، بالصالة الرياضية المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وزادت القوة التنافسية فى الكرة السعودية بعدما قدمت الهيئة، الموسم الماضى، دعمًا استثنائيًا للأندية السعودية، استمر هذا العام بدعم أكبر بلغ 660 مليون دولار كدعم للأندية السعودية فى تعاقداتها مع المدربين واللاعبين الأجانب وبناء أندية قوية على الصعيد الفنى.

وعبر الأمير عبد العزيز بن تركى الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، عن شكره وامتنانه للأمير محمد بن سلمان على دعمه لأندية دورى المحترفين والذى تجاوز 6. 1 مليار ريال لتطوير واستدامة العمل الإدارى والمالى للأندية والوصول بالدورى السعودى إلى مصاف الدوريات العالمية.

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وبدأت الهيئة بتطوير بيئة الملاعب والمنشآت الرياضية كالمضامير وتأهيل مداخل ومسارات ذوى الإعاقة وإعادة تأهيل غرف تغيير الملابس للاعبين ومداخل غرف اللاعبين وتهيئة المراكز الإعلامية، وإعادة تأهيل غرفة المؤتمرات الصحفية للملعب، وتطوير الشوارع وإعادة تأهيل غرف الإحماء وتطوير العزل للمبانى.

وذكر الحساب الرسمى للهيئة العامة للرياضة، عبر موقع التواصل الاجتماعى على الإنترنت «تويتر»، أن خلال حفل تدشين انطلاق الدورى تم التأكيد على أن الهيئة طورت 10 ملاعب جديدة، لتكون على مستوى الحدث، هى: ملعب الجوهرة المشعة، وملعب مدينة الملك عبد العزيز، وملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز، وملعب نادى الحزم، وملعب مدينة المجمعة الرياضية، وملعب مدينة الملك عبد الله، وملعب الأمير محمد بن فهد، وملعب الأمير عبد الله بن جلوى، وملعب الملك فهد الدولى، وملعب الأمير فيصل بن فهد.

كما استحدثت الهيئة منصة لبيع التذاكر إلكترونيًا، تتميز بحصول المشجع على تذاكر المباريات فور بدء بيعها عن طريق الأندية وربط التذكرة برقم المقعد ورقم موقف السيارة مرورًا بالبوابات الإلكترونية لتوفر بهذا الكثير من الوقت والجهد على المشجعين.

ورصدت الهيئة جوائز تشجيعية للجماهير بأكثر من 35 مليون ريال، يجرى عليها السحب فى نهاية كل مباراة، لتزداد قوة جذب الجماهير لحضور المباريات.