شكرا لقرائتكم خبر عن دانى ألفيس: أسعى لكتابة التاريخ مع ساو باولو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد البرازيلى دانى ألفيس، المنضم حديثا إلى نادى ساو باولو، أن مباراته الأولى مع ناديه الجديد، كانت أفضل من المتوقع، مبديا ثقته بـ«صنع تاريخ جيد» مع الفريق.
وقال ألفيس: «لم أتوقع أن يحالفنى كل هذا الحظ، وأن أتمكن من تسجيل هدف ومساعدة الفريق فى تحقيق الانتصار».
وسجل الدولى البرازيلى فى الدقيقة 40 من اللقاء داخل منطقة الجزاء، عقب لعبة بدأها الإسبانى خوانفران توريس، لاعب أتلتيكو مدريد السابق الذى لعب الأحد للمرة الأولى مع ساو باولو.
وتم تقديم اللاعبين منذ أسبوعين قبل أن يشاركا الأحد للمرة الأولى مع ساو باولو، الفريق الذى يحتل المركز الخامس بترتيب الدورى البرازيلى برصيد 27 نقطة، بفارق خمس نقاط عن سانتوس المتصدر.
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