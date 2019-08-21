شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيلو: لا نحتاج لصفقات جديدة وقادرون على الفوز بكل شىء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مارسيلو، الظهير الأيسر لريال مدريد، أن الميرنجى فى الوقت الحالى لا يحتاج لإبرام أى صفقات جديدة لتدعيم صفوفه هذا الموسم.

وقال، خلال تصريحاته لصحيفة «سبورت بيلد» الألمانية: «الانتقادات؟ لقد اعتدت عليها منذ اليوم الأول لى فى النادى، ولا أهتم، لأننى أعرف متى أكون فى حالة جيدة ومتى أكون سيئًا، وأننى يجب أن أعمل لاستعادة مستواى فقط ولا أى شىء آخر».

وعن إمكانية عقد ريال مدريد لصفقات جديدة، أوضح: «فريقنا جيد، وإذا ركزنا على عملنا يمكننا الفوز بكل شىء رغم صعوبة الأمر، ونحن لسنا بحاجة إلى تدعيمات جديدة»، واختتم بالحديث عن الوشم فى ذراعه اليمنى، قائلًا: «كان جدى يؤمن بى دائمًا ويأخذنى فى كل مكان، لقد بذل قصارى جهده لكى يرانى لاعبًا محترفًا، والوشم هو السيارة التى كان يأخذنى بها إلى التدريب».

من ناحية أخرى، كشف تقرير صحفى إيطالى عن وصول باولو مالدينى، أسطورة ميلان، والمدير التقنى للنادى، إلى العاصمة الإسبانية من أجل التفاوض على ضم ماريانو دياز، لاعب ريال مدريد، وبحسب صحيفة «توتو سبورت»، فإن مالدينى يفاوض مسؤولى الميرينجى حاليًا للتعاقد مع مهاجم الفريق المدريدى.

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وأضافت الصحيفة أن ماريانو أصبح خارج حسابات زين الدين زيدان، المدير الفنى لريال مدريد، بعد التعاقد مع لوكا يوفيتش، بجانب وجود كريم بنزيما، كما أن الإدارة ترى الخط الهجومى مدعما بشكل جيد، لذلك تبحث عن مخرج لدياز.

وأشارت الصحيفة إلى أن عرض ميلان سيكون استعارة اللاعب مع خيار الشراء، دون إغفال وجود صراع شرس على ضمه، فى ظل اهتمام أندية أخرى من إسبانيا وأوروبا بخدماته، قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

فيما أكدت صحيفة «كوريرى ديللو سبورت» الإيطالية أن إنتر ميلان يستهدف التعاقد مع لوكا يوفيتش، لاعب ريال مدريد، هذا الصيف، ووفقًا للصحيفة، فإن إنتر ميلان يسعى لضم النجم الصربى، وسبق أن أشارت تقارير إلى أن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، غير مقتنع بقدرات يوفيتش، ويخطط للتخلص منه هذا الموسم على سبيل الإعارة.

ويبحث أنطونيو كونتى، المدير الفنى لإنتر ميلان، عن مهاجم بديل للبلجيكى روميلو لوكاكو، لا سيما بعد أن أعلن روما بشكل مفاجئ تجديد عقد البوسنى إيدين دجيكو.

يذكر أن يوفيتش كان ضمن أهداف إنتر ميلان فى الموسم الماضى عقب تألقه مع آينتراخت فرانكفورت، ولكن ريال مدريد نجح فى حسم الصفقة لصالحه فى النهاية مقابل 62 مليون يورو.