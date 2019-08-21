شكرا لقرائتكم خبر عن كوتينيو يخطف الأضواء فى مرانه الأول مع بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف الألمانية الضوء على صفقة انتقال فيليب كوتينيو من برشلونة الإسبانى إلى بايرن ميونخ لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وحمل غلاف صحيفة «بيلد» عنوان «هنا كوتينيو يدق قلبه لبايرن»، حيث نشرت صورة الوافد الجديد أثناء خضوعه للكشف الطبى، قبل إتمام انتقاله للنادى البافارى.

بينما جاءت صحيفة «Berliner Morgenpost» بعنوان «كوتينيو.. برازيلى للبايرن»، فى إشارة لتواصل المد البرازيلى داخل النادى البافارى، باستعارة لاعب برشلونة.

أما صحيفة «Abendzeitung» فخرجت بعنوان «كوتينيو جيد مثل نيمار»، حيث أكدت ارتقاء مستوى لاعب بايرن الجديد لمواطنه نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسى.

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وفى نفس السياق، ظهر كوتينيو فى تدريبات بايرن ميونخ الألمانى لأول مرة، أمس الثلاثاء، وذلك بعد إتمام انتقاله، وكان البايرن قد أعلن تعاقده مع الدولى البرازيلى، قادمًا من برشلونة الإسبانى على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع خيار الشراء مقابل 120 مليون يورو.

وأبرز الحساب الرسمى للنادى البافارى على موقع «تويتر» انخراط كوتينيو فى التدريبات الجماعية للفريق، رفقة الوافد الجديد، مايكل كويسانسى، وتعاقد بايرن مع كويسانسى، صاحب الـ20 عامًا، من بوروسيا مونشنجلادباخ الألمانى هذا الأسبوع.

وكشف حساب صحيفة «بيلد» عن استقبال لاعبى الفريق للثنائى بترحيب بالغ، حيث اصطف اللاعبون فى حلقة دائرية، بقيادة المدرب الكرواتى نيكو كوفاتش للترحيب بالوافدين الجدد، وحظى كوتينيو باستقبال مميز من البرتغالى ريناتو سانشيز فور أن التقيا فى ملعب التدريبات، كما ظهر انسجام اللاعب البرازيلى مع المهاجم البولندى روبرت ليفاندوفسكى، حيث تبادلا الحديث أغلب الوقت.

كما تواجدت جماهير بايرن بشكل مكثف حول ملعب التدريبات، وظلت تهتف لكوتينيو، الذى حظى باستقبال حافل من الجميع، وشهدت التدريبات غياب لاعب الوسط الألمانى ليون جوريتسكا بسبب إصابة فى الفخذ، كما اكتفى الفرنسى كورينتين توليسو بالتدرب داخل مركز الأداء.